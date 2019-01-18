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"Tarımda planlı üretim yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel: - "2017'den 2018'e ülkemizin soğan üretiminde 200 bin ton kayıp var. Bunun birçok sebebi var ama bizce tek sebebi planlı bir üretimin olmaması"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "2017'den 2018'e ülkemizin soğan üretiminde 200 bin ton kayıp var. Bunun birçok sebebi var ama bizce tek sebebi planlı bir üretimin olmaması." dedi.

Gökçel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım cenneti olması gereken Türkiye'de, tarımın kötü günler geçirdiğini, Türkiye'nin ovaları, yaylaları ve verimli topraklarıyla çalışkan çiftçisinin bunu hak etmediğini belirtti.

İktidarın, "İthalat ekip kriz biçtiğini" savunan Gökçel, hükümetin tarım politikasını eleştirdi.

Gökçel, 2019'un, birçok ürünün gümrük vergisinin sıfırlandığı bir yıl olduğunu vurgulayarak, ithalat kotasının erken açıklanmasının çiftçiye, "üretme" demek anlamına geldiğini iddia etti.

"2017'den 2018'e ülkemizin soğan üretiminde 200 bin ton kayıp var." diyen Gökçel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun birçok sebebi var ama bizce tek sebebi planlı bir üretimin olmaması. Girdi maliyetlerinin artmasıyla üretmeyen çiftçi üretimden kıstı. Çiftçi üretmeyince rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Fiyatlar bir anda yükselince hükümetin paçaları tutuştu ve Afrin'den soğan, patates satın aldık. Halihazırda savaş olan, çoğu mukim sığınmacı olarak başka ülkelere giden bir bölgeden ithalat yaptık. Savaş olan ülke bile ihracat yapacak kadar ürün üretebilirken, hükümet utanıp çözüm bulmalıyız demedi."

Seçmen kütüklerinde "hayali seçmen" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Gökçel, seçim bölgesi Mersin'de de bu tür olayların kendisine intikal ettiğini aktardı.

Gökçel, parti örgütü ve milletvekillerinin bu konuda gereken çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel Soğan

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