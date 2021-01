“Tarımda Yüzde 10 Su Tasarrufu Bile Kentleri Rahatlatır”

Çiftçilerin sulama konusunda bilinçlenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Uysal, 562 bin 950 dekar arazinin suya kavuştuğu Güneydoğu Anadolu Projesi’ni (GAP) hatırlatarak “Ben Urfa’ya gittim. Orada GAP barajı var. Çiftçiler ‘Çok su geldi, çok ürün olacak dedik. Ama tersi oldu. Ne olur eğitim getirin. Bizi damlamaya kavuşturun’ diye yalvardılar. Bakanlıktan da damla sulama konusunda çalışmalar ve teşvikler bekliyoruz. O çıkarsa rahatlarız. Bir an önce damla sulamaya geçilmesi lazım. Bu vahşi sulamadan vazgeçilmesi lazım” diye konuştu.

Tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin birleştirilmesi anlamına gelen arazi topluluştırmasının da sulamadaki israfın önüne geçeceğini vurgulayan Uysal, “Ben 1970’te Akhisar Beyoba köyünde ilk sulama kooperatifini kurdum. Arazi toplulaştırması yaptım, kanallarını getirdim. Ben şimdi orayı 32 kuyuyla sulayabiliyorum. Peki ben bunu yapmamış olsaydım, 1.000 küsur parsel ne yapacaktı, üç-beş parsel bir araya gelip kuyu açacaktı. Her taraf kuyu dolacaktı” diye konuştu.

Devletin eldeki mevcut suyu en iyi şekilde yönetmeye odaklanması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, “Kuraklık izlemeyi doğru yapmamız lazım. Su seviyesi, yağan yağmur, yağacak yağmur, topraktaki nem gibi bütün kuraklık parametrelerini tek elden takip edecek birimler kurulması lazım. İkincisi, Türkiye’de kentlerin bir su bütçesi yok. Her belediye, her idare bir mali bütçe yapıyor. Sonra o bütçeye göre tedbir alıyor. Kentlerde de her yıl değişen bir su bütçesi yapılması lazım. Üçüncüsü, su bütçesindeki açıklara zamanında müdahale edecek tedbirleri almak için kuraklıkla mücadele planlarımız yok. Bu planları bizim çok önceden, kuraklık olmadığı zamanlarda oturup suyu kullanan bütün paydaşlarla hazırlamamız gerekiyor. Dördüncüsü yağmur suyu hasadı yok Türkiye’de. Türkiye’de yağan yağmurlar, çatılardan toplanan sular borularla yollara veriliyor” diye konuştu.

“Tarımda yanlış ürün planlaması da suyu israf ediyor”

Suyun israfına yol açan tek neden tarımdaki sulama yöntemi değil. Su kaynaklarına göre tarım ürünü planlaması yapılmamasının da israfı arttırdığına dikkat çeken Kadıoğlu, “İsteyen istediği yere istediği tarım ürününü ekebiliyor. Hiç su olmayan yerlerde tropikal bitkiler ekilmeye başlandı. Bakıyorsunuz, Konya’da su yok. Konya Türkiye’nin en kurak bölgesi. Ama yonca, şeker pancarı gibi ekonomik değeri yüksek ayrıca suyu çok fazla tüketen ürünler ekiliyor. Bir bakıyorsunuz kivi, avokado gibi ürünler hiç su olmayan yerlerde yetiştirilmeye çalışılıyor. Bütün su onlara harcanıyor. Eğer normal su yoksa yeraltı suları tüketiliyor. Bugün yeraltı suları Konya’da yaklaşık 400 metre çekilmiş durumda aşağı doğru” diye konuştu.