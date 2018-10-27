"Tarımın gelecekte savunmadan da önemli olacağını düşünüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım gelecekte en önemli, stratejik sektör, hatta savunmadan daha önemli olacağını düşünüyoruz. Dünyamızda 7 milyar civarında insan yaşıyor. Yarın 9 milyar insan yaşayacak. Yüzde 50 daha fazla gıda üretmemiz gerekiyor. Bir yandan da köyden kente göçle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu hedef zor bir hedef." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim törenine katıldı.

Okul bahçesine defne fidanı diken Pakdemirli, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, 2023 hedefleriyle 7 milyar fidanı toprakla buluşturacaklarını ve dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceklerini belirtti.

Ülkeyi gençlere emanet edeceklerini anlatan Pakdemirli, "Sizler bizim fidanlarımızsınız. 6 Kasım'da 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' diye kampanyamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşliğinde tüm Türkiye'deki okullarda aynı anda fidan dikimi yapacağız. Türkiye'deki orman varlığımızı arttırmamız lazım." diye konuştu.