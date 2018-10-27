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"Tarımın gelecekte savunmadan da önemli olacağını düşünüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarım gelecekte en önemli, stratejik sektör, hatta savunmadan daha önemli olacağını düşünüyoruz. Dünyamızda 7 milyar civarında insan yaşıyor. Yarın 9 milyar insan yaşayacak. Yüzde 50 daha fazla gıda üretmemiz gerekiyor. Bir yandan da köyden kente göçle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu hedef zor bir hedef" - "Tarım liselerinin tekrar hayata geçirilip, iyi ve prestijli hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı da benimle hemfikir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım gelecekte en önemli, stratejik sektör, hatta savunmadan daha önemli olacağını düşünüyoruz. Dünyamızda 7 milyar civarında insan yaşıyor. Yarın 9 milyar insan yaşayacak. Yüzde 50 daha fazla gıda üretmemiz gerekiyor. Bir yandan da köyden kente göçle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu hedef zor bir hedef." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim törenine katıldı.

Okul bahçesine defne fidanı diken Pakdemirli, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, 2023 hedefleriyle 7 milyar fidanı toprakla buluşturacaklarını ve dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceklerini belirtti.

Ülkeyi gençlere emanet edeceklerini anlatan Pakdemirli, "Sizler bizim fidanlarımızsınız. 6 Kasım'da 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' diye kampanyamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşliğinde tüm Türkiye'deki okullarda aynı anda fidan dikimi yapacağız. Türkiye'deki orman varlığımızı arttırmamız lazım." diye konuştu.

İki gün önce Milli Eğitim Bakanı ile toplantı yaptığını aktaran Pakdemirli, "Tarım liselerinin tekrar hayata geçirilip, iyi ve prestijli hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı da benimle hemfikir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, tarım liselerinde okuyanlara ve ziraat mühendisi olanlara da bir burs programı başlatmak için hem Milli Eğitim Bakanı ile hem de Yükseköğretim Kurulu ile görüşme halinde olduklarını kaydetti.

Tarımın önemli bir sektör olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tarım gelecekte en önemli, stratejik sektör, hatta savunmadan daha önemli olacağını düşünüyoruz. Dünyamızda 7 milyar civarında insan yaşıyor. Yarın 9 milyar insan yaşayacak. Yüzde 50 daha fazla gıda üretmemiz gerekiyor. Bir yandan da köyden kente göçle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu hedef zor bir hedef. Devlet olarak bizim uğraşmamız gereken, ama asıl zorluğu da sizlerin sırtında. Çünkü sizler bunu daha çok yaşayacaksınız. 2030'lu, 2040'lı, 2050'li yılları sizler bize göre daha fazla yaşıyor olacaksınız. O yüzden bu zor ev ödevine hep birlikte hazırlanmamız lazım. Toprağa değmemiz, ağaçlık alanları arttırmamız lazım."

Daha sonra Bakan Pakdemirli, Karataş ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nde kurulacak Sera Organize Sanayi Bölgesi ile Adalı Mahallesi'ndeki Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, projelerle ilgili Vali Mahmut Demirtaş’tan bilgi aldı.

Karataş Caddesi Havutlu Mahallesi'nden geçtiği sırada araçtan inen Pakdemirli, tarım makineleri satışı yapanlarla kısa süre sohbet etti ve çocuklara oyuncak verdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana tarım

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