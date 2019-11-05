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"Tarımın katma değerini çoğaltmayı amaçlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Diyarbakır, Türk tarımı ve hayvancılığında kapasite ve iddiası ile büyük bir potansiyeli barındırıyor. Bunu daha da öteye taşımayı, tarımın Diyarbakır ve ülke açısından katma değerini çoğaltmayı amaçlıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, tarımın Diyarbakır ve ülke açısından katma değerini çoğaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Güzeloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, işletmecilerle bir araya geldi.

Devlet destekli hayata geçirilen, yakın zamanda hizmete açılması planlanan kesimhaneyi gezen Güzeloğlu, işletme hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesise, Tarımsal Kırsal Kalkınma Ajansının da 5,5 milyon lira destek verdiğini, Diyarbakır'ın, Türk tarımı ve hayvancılığında kapasite ve iddiası ile büyük bir potansiyeli barındırdığını aktaran Güzeloğlu, "Bunu daha da öteye taşımayı, tarımın Diyarbakır ve ülke açısından katma değerini çoğaltmayı amaçlıyoruz." dedi.

186 hektar alana kurulu organize sanayi bölgesinin 2013'te alt yapısının tamamlandığını ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 80 besi çiftliği ve 3 sanayi parseline sahip olan 32 bin işletme kapasiteli Türkiye'nin en özel ve bu alandaki en büyük organize besi bölgesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yakında hizmete girecek tesisimiz ile de bu bölgenin sadece yetiştiren bir besi merkezi değil, bunu değere dönüştüren, katma değer olarak et ve et ürünleri üzerinden ülke ekonomisine katkı veren bir boyutta gerçekleşmesini arzuluyoruz."

Güzeloğlu, yeni dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin İhtisas Organize Bölgesine destek sunacağını dile getirerek, üretim kapasitesinin artırılması için oda başkanları ve üreticilerle gerçekleştirecekleri toplantıda bu konuyu konuşacaklarını bildirdi.

Toplantıda, alt yapıdan başlayarak 2020'de bölgeyi Türkiye ve dünya çapında bir üretim merkezine dönüştürmenin temel başlıklarını paylaşacaklarını dile getiren Güzeloğlu, "Şu anda doğrudan 500 kişiye yakın, dolaylı bin kişiye yaklaşan bir istihdamı gerçekleştiren bölgemiz inanıyorum ki; ortaya koyacağımız irade ile çok daha büyük bir hedefi gerçekleştirecek. Çok daha yüksek bir ölçekte değer katacaktır. Çabamız bu, toplantımızın amacı bu." diye konuştu.

Toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Hikmet Güneş, Esnaf Daire Başkanı Hüseyin Paksoy da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi toplantı

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