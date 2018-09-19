ADEM KOÇAK - Aksaray'da, farklı renklerde tarım ürünlerine ilgi duyan Halis Katman, yurt içi ve dışından temin ettiği tohumlarla renkli mısır, mor patates ve rengarenk biberler üretiyor.

İncesu köyündeki arazisinde farklı renkte ürünler yetiştirmek için araştırmalar yapan Katman, kendisi gibi bu alanda üretim yapmak isteyen ülke genelindeki üreticilere de tohum gönderiyor.

Katman, çalışmalarında internetten yaptığı araştırmaların yanı sıra üniversitelerden ve diğer kurumlardan uzmanlara danışarak edindiği bilgileri kullanıyor.

Katman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik ürünlere ilgisinden dolayı dünyanın farklı ülkelerinde yetiştirilen farklı ürünleri araştırdığını, Aksaray’ın iklimine uygun tohumları temin ederek deneme ekimi yaptığını söyledi.

- Renkli mısırlara yoğun ilgi var

Arazisinde ilk olarak renkli mısırların ekimini yaptığını belirten Katman, "İzlediğim bir belgeselden etkilenerek, ABD'de yaşayan Kızılderili bir aileden temin ettiğim renkli mısırların deneme ekimini yaptım. Sonuç başarılı olunca, daha geniş alana ekmeye karar verdim. Şimdi ürettiğim renkli mısırları, gelen taleplere göre ülke geneline gönderiyorum." diye konuştu.