Tarımsal destekler belirlendi (2)

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350 lira destek sağlanırken, 22 ilde doğan buzağılar için ilave 100 lira destek verilecek. "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli'ne göre yem bitkileri desteğinde ÇKS'ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak. Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına olmak üzere, sulu yonca için 90 lira, kuru yonca için 40 lira, korunga için 90 lira, arpa (yeşil ot), buğday (yeşil ot) için 30 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 lira, silajlık sulu mısır için 100 lira, silajlık kuru mısır için 40 lira, yapay çayır mera için 150 lira, diğer çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacak.

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek. Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı örtü altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira ödenecek. - Hayvancılık destekleri Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağılarıyla son 2 buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için 350 lira destek ödenecek. Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanlarıyla diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırkıyla bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağıları için 600 lira destek verilecek. 20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip işletmelerde, doğuran saf sütçü ırk inek varlığının en fazla yüzde 60'ının (5 yaş ve üzeri olanlar dahil), etçi ırk boğalardan bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 lira destek sağlanacak.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak. - Çoban istihdamına 5 bin liralık destek Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira destek ödenecek. Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan her bir inek için 150 liraya kadar destek verilecek. En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına da bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40'ı kadar destekleme ödemesi yapılacak. Hastalıklardan ari işletme desteği hayvan başına 450 lira ve onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave destek de 100 lira olacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil) hayvan başına 250 lira destek verilecek. Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç koyun-keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçileri için ilave 20 lira ödeme yapılacak. Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi gerçekleştirilecek. - Tiftik ve ipek böceği yetiştiricilerine destek Tiftik üreticilerine de tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak. İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 80 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 60 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Arı yetiştiricilerine de arılı kovan başına 15 lira, damızlık ana arı için ise bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 lira destek sunulacak. Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde uygulayıcılara ödenen aşı ve küpe desteği büyükbaş hayvanlar için 1,5 lira, küçükbaş hayvanlar için 1 lira olarak ödenecek. Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık desteği ödemesi yapılacak. Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği de sağlanacak. - Balıkçılık destekleri Su ürünleri desteği çerçevesinde alabalık için kilogram başına 0,75 lira, yeni türlere kilogram başına 1,50 lira, kapalı sistem üretime kilogram başına 1,5 lira, midye için kilogram başına 10 kuruş, sazan için kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.

Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ile bin 250 lira arasında destek verilecek. Hayvan genetik kaynaklarını koruma destekleri kapsamında büyükbaş korumaya hayvan başına 600 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 90 lira, sığır pedigrili korumaya 800 lira, arı korumaya kilogramda 40 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 100 lira destekleme yapılacak. - Sertifikalı patates tohumu kullanana 80 lira destek Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde, dekara aspir, kanola, susam için 4 lira, çavdar, tritikale, yulaf için 6 lira, çeltik için 8 lira, arpa, buğday için 8,5 lira, yer fıstığı için 15 lira, yonca için 30 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, soya, fiğ, korunga ve yem bezelyesi için 20 lira, patates için 80 lira ödeme gerçekleştirilecek. Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği bodur-yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi, çilek fidesi için dekar başına 400 lira, diğer meyve fidanları (bağ, nar ve muz hariç) ile bahçe tesisi dekar başına 280 lira olacak.