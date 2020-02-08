Tarımsal Destekler Ne Kadar İşlevli?

Yaklaşık bir yıl önce Türkiye, patates ve soğan fiyatlarını konuşuyordu. Bir kilo soğan sekiz lirayı, bir kilo patates beş lirayı aşmıştı. Aradan neredeyse bir yıl geçti, soğan ve patates fiyatları üç liranın altında. Benzer fiyat dalgalanmaları farklı gıda ürünleri için de zaman zaman gündeme geliyor. Bu dalgalanmaların birçok nedeni olsa da temelde üretim planlamasının eksikliği belirleyici bir rol oynuyor. Çiftçi, her yıl hangi ürünü ekeceğine, büyük ölçüde ürünün pazar fiyatına göre karar veriyor. Bu da bir yıl kıt ve pahalı olan bir ürünün, ertesi yıl bol ve ucuz olması sonucunu doğruyor. Bu fiyat dalgalanmalarının ve belli ürünlerde üretim eksiğinin önüne geçilmesinde devletin elindeki en önemli silahlardan biri tarım destekleri. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’deki 15’inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada son 17 yılda çiftçilere 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdiklerini söyledi. “2020 destekleri 2019’a göre yüzde 36,7 arttı”

Pakdemirli, “Yeni üretim ve destekleme modellerini devreye koyduk. 2002’de neredeyse tek bir kaleme indirgenmiş tarımsal destekleri verimlilik, kalite, gıda güvenilirliği ve kırsal kalkınmayı esas alacak şekilde yeniden düzenledik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa sofralık zeytini 2019’da fark ödemesi desteği kapsamına aldık. Tarım sektörüne 2002 yılında toplam 1,8 milyar lira destek verilirken bu rakamı 2019 yılında 17 milyar liraya çıkardık. Bununla da kalmadık. Bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5’ini yani 22 milyar lirayı tarımsal desteklere ayırdık. Böylece tarımsal desteklerimizi bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artırmış olduk” diye konuştu. Mazot ve gübreye bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde destek verdiklerini belirten Pakdemirli, “Mazot maliyetinin yarısını karşılıyoruz. Başta buğday, mısır, çeltik, ayçiçeği olmak üzere birçok üründe Cumhuriyet tarihimizin üretim rekorlarını kırdık. Kırsal kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz 25 bin proje ve toplam 10 milyar lira hibe ödemesiyle 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Kırsalda yaşayan gençlerimize verdiğimiz hibe desteklerle hem köyden kente göçü engelledik hem de tarım ve hayvancılıkla teknolojiyi buluşturduk” dedi.