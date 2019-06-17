HABER

Tarımsal Kalkınma Vakfından çölleşme uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 00:46 | Son Güncelleme

TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan: - "Ülkemiz topraklarının yüzde 80'i çölleşme açısından orta ve yüksek risk grubu altındadır" - "Çölleşme tehlikesiyle yüzleşmenin ve bu tehlike ile baş edebilmenin tek yolu, ülkelerin karşılıklı iş birliği içerisinde etkin eylemler gerçekleştirmesi ve birlikte hareket edebilme yeteneğini kullanabilmesidir"

Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Mehmet Taşan, Türkiye topraklarının yüzde 80'inin çölleşme açısından orta ve yüksek risk grubunda olduğunu belirtti.

Taşan, "Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çölleşmenin dünyanın her yerinde kurak bölgeleri etkileyerek ekonomilerin gelişmesini engellediğini ve geniş alanlarda nüfusun yoksullaşmasına neden olduğunu belirten Taşan, böylece doğal çevrenin ve içerisinde yaşayan tüm canlıların olumsuz etkilendiğine işaret etti.

Taşan, Türkiye'nin sahip olduğu iklim özellikleri ve topoğrafik yapısı nedeniyle toprakları erozyona karşı hassas ve yanlış insan faaliyetleri sebebiyle çölleşme tehdidi altında bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz topraklarının yüzde 80'i çölleşme açısından orta ve yüksek risk grubu altındadır. Yerküredeki yaklaşık 1 milyar insanın yaşamını doğrudan tehdit eden çölleşme tehlikesiyle yüzleşmenin ve bu tehlike ile baş edebilmenin tek yolu, ülkelerin karşılıklı iş birliği içerisinde etkin eylemler gerçekleştirmesi ve birlikte hareket edebilme yeteneğini kullanabilmesidir."

Çölleşmenin etkilerini azaltmak ve önüne geçebilmek için, bitki örtüsünün korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Taşan, Türkiye'de de son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarının ivme kazandığını kaydetti.

Taşan, sadece kamunun yapacağı çalışmalarla çölleşme tehdidinin bertaraf edilemeyeceğini belirterek, "Bugün, doğru sulama teknikleri, arazinin tekniğine uygun olarak işlenmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gibi konularda kamu ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve toplumun ilgili bütün kesimlerine düşen çok önemli sorumluluklar vardır." ifadelerini kullandı.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (17)Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (17)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan Tarımsal Kalkınma Vakfı

En Çok Okunan Haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

AA'dan seçim gecesi yaşananlar ile ilgili flaş açıklama! İmamoğlu'na böyle cevap verdiler!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

Türkiye, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kilitlendi!

Türkiye ekran başına kilitlendi!

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.