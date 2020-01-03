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  4. Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi üreticileri sevindirdi

Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi üreticileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın "Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü" açıklaması, çiftçileri sevindirdi.

Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi üreticileri sevindirdi

Rüşan Anıl ATAR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın "Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü" açıklaması, çiftçileri sevindirdi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Düşük faizli kredi kararnamesi, üreticilerin finansman maliyetlerini düşürecektir. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Çanakkale'de gerçekleştirilen 'İş Dünyası Buluşması' etkinliğinde tarımsal kredilerde kamu bankalarının, kredi faizlerini yıllık yüzden 12’den yüzde 9’a düşürdüğünü açıkladı. Bakan Albayrak, tarımsal kredilerde yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oranın ortalama yüzde 5’in altına düşeceğinin müjdesini verdi.
‘FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ’
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tarımsal sübvansiyonlarla birlikte çiftçilere yönelik destekleme miktarının ve limitinin artırılmasının çiftçileri sevindirdiğini kaydetti. Doğru, resmi gazetede de yayınlanan düşük faizli kredi kararnamesinin üreticilerin finansman maliyetlerini düşüreceğini belirterek, "Örneğin tarla alım kredisinde limit 500 bin liraydı, bu limit 2,5 milyon liraya kadar yükseldi. Organik ve yerli tarımın önünün açılması, 40 yaşındaki çiftçinin daha ucuz krediye ulaşabilmesi, kadın üreticilerimizin daha fazla sübvanse edilecek olması olumlu bir gelişmedir. Ayrıca çiftçiler olarak tarımsal işletme kredi vadelerinin 12 aydan 24 aya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.
‘ÖNCEKİ KREDİLERİN DE GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR’
Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir ise kredi faiz oranlarının düşmesinin, istihdamın artması açısından oldukça önemli bir adım olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu adımın somut anlamda bankalarda da yansımasını bekliyoruz. Çünkü takibe düşen üreticilerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Bu anlamda takibe düşen üreticilerin gübre, mazot, ilaç gibi girdi maliyetlerinin de bir şekilde düşürülmesini bekliyoruz. Son yıllarda kredi faizleri yüksek bir seyir halindeydi. Dolayısıyla üreticilerin daha önce kullanmış olduğu kredilerin de yeni krediler gibi güncellenerek, faiz oranlarının indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca takibe düşen çiftçilerimizin kredilerinin taksitlendirilmesini bekliyoruz."

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Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi üreticileri sevindirdi

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