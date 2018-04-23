MAGAZİN

Tarkan’a rest mi çekti?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, Tarkan’la düet yaptığı “Ümit Hırsızı”nda kriz çıktığı ve şarkıyı iptal ettiği iddialarını yalanladı. Sanatçı, “Şarkımı okuyup teslim ettim, bunları kim uyduruyor” dedi.

Tarkan’a rest mi çekti?

Bülent Ersoy, önceki gece Ankara’da hayranlarıyla bir araya geldi. Winner İncek’te konser veren ünlü sanatçı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tarkan’la düet yaptığı “Ümit Hırsızı” adlı şarkıda kriz yaşandığı iddiaları sorulunca Ersoy sinirlendi.

5adc94a87152d80fb44250c7

Tarkan’ı arayıp, “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim” dediği ve bu teklifin Tarkan tarafından reddedilince şarkıyı iptal ettiği öne sürülen Ersoy, “Bu haberleri kim nereden çıkarıyor, nereden uyduruyor bilmiyorum. Ben işlerinde 2 usta isimle çalıştım, Tarkan ve Taşkın Sabah. Şarkımı da okuyup teslim ettim, yok rest çekmişim, yok çekmemişim, bunları kim uyduruyor, neden uyduruyor, ellerine ne geçiyor bilmiyorum!”

5adc94a87152d81b3824883c

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan Bülent Ersoy

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Şancı'dan Hadise'ye: Roberto Carlos

Ebru Şancı'dan Hadise'ye: Roberto Carlos

Kate Middleton doğum için hastanede

Kate Middleton doğum için hastanede

Saadet sezonu erken açtı!

Saadet sezonu erken açtı!

Ünlü isimlerin 23 Nisan coşkusu!

Ünlü isimlerin 23 Nisan coşkusu!

Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Romantik yemek

Romantik yemek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.