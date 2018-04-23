Tarkan’a rest mi çekti?

Bülent Ersoy, önceki gece Ankara’da hayranlarıyla bir araya geldi. Winner İncek’te konser veren ünlü sanatçı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tarkan’la düet yaptığı “Ümit Hırsızı” adlı şarkıda kriz yaşandığı iddiaları sorulunca Ersoy sinirlendi.

Tarkan’ı arayıp, “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim” dediği ve bu teklifin Tarkan tarafından reddedilince şarkıyı iptal ettiği öne sürülen Ersoy, “Bu haberleri kim nereden çıkarıyor, nereden uyduruyor bilmiyorum. Ben işlerinde 2 usta isimle çalıştım, Tarkan ve Taşkın Sabah. Şarkımı da okuyup teslim ettim, yok rest çekmişim, yok çekmemişim, bunları kim uyduruyor, neden uyduruyor, ellerine ne geçiyor bilmiyorum!”