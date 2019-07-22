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“Tarkan boş CD bile yapsa satar”

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

‘Müzik Yolculuğu’ adlı programı yapan Tuğçe Marik’in gerçekleştirdiği “Hangi Sanatçı Boş CD Bile Yapsa Satın Alırsınız?” anketinin sonuçları açıklandı.

“Tarkan boş CD bile yapsa satar”

‘Müzik Yolculuğu’ adlı programı yapan Tuğçe Marik’in gerçekleştirdiği “Hangi Sanatçı Boş CD Bile Yapsa Satın Alırsınız?” anketinin sonuçları açıklandı. Araştırmada öne çıkan isim Tarkan oldu.
CRI TÜRK’te “Müzik Yolculuğu” adlı programı yapan Tuğçe Marik’in dijital platformda ve radyoda bir hafta boyunca gerçekleştirdiği “Hangi Sanatçı Boş CD Bile Yapsa Satın Alırsınız?” anketinin sonuçları herkesi şaşırttı. Yapılan bu ankete 61 ilden 142.500 kişi katılım sağlandı ve yalnızca 53 sanatçı ismi verildi.
Müziksever’den oyların yüzde 37,5’ini alan Tarkan birinci sıraya yerleşerek, bir kez daha popüler müzikteki yerini kanıtladı. Anketin ikinci sırasında ise Minik Serçe Sezen Aksu yer aldı.
Rap müziği yükselişte
Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren rap müziğin yükselen yıldızı Ben Fero, “Demet Akalın” şarkısında “Bi kez olsun bizi çalmadın adamım” diyerek sitem ettiği, hep aynı şarkı şarkıcıları çalan radyoları ters köşeye yatırarak listenin üçüncü sırasında yer aldı.
Müziksever ayrıca “Biz, Demet Akalın boş CD bile yapsa satın alırız” diyerek Demet Akalın’a güven oyu verdi ve her yaptığı şarkı ile listeleri zorlayan Demet Akalın anketin dördüncü sırasında yer aldı.
Sevilen Sanatçı Yıldız Tilbe ise anketin beşinci sırasında yerini aldı. Rap müziğin yükselen yıldızı Ben Fero’nun Yıldız Tilbe, Mustafa Sandal, Nilüfer, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş gibi sanatçıları geride bırakarak listenin üçüncü sırasına yerleşmesi herkesi şaşırttı. Programda anketin sonuçlarını açıklayan programcı Tuğçe Marik, ilk beşte yer alan isimlerin toplamda yüzde 72 oy aldığını söyleyerek, “Ben Fero’nun Mustafa Sandal’ı, Yıldız Tilbe’yi ve daha birçok sanatçıyı geride bırakması hepimizi şaşırttı” yorumunda bulundu.

“Tarkan boş CD bile yapsa satar”

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