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Tarkan: ÇED olumlu kararı iptali, flamingolar için sevindirici

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

İZMİR'de hayata geçirilmesi planlanan Körfez Tüp Geçiş Projesi için verilen 'ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu' kararı, dosyayı inceleyen İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Pop müzik şarkıcısı Tarkan, mahkemenin verdiği bu kararın ardından,  Twitter hesabından 'Flamingolar için çok sevindirici karar' notunu paylaştı.

Tarkan: ÇED olumlu kararı iptali, flamingolar için sevindirici

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de hayata geçirilmesi planlanan Körfez Tüp Geçiş Projesi için verilen 'ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu' kararı, dosyayı inceleyen İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Pop müzik şarkıcısı Tarkan, mahkemenin verdiği bu kararın ardından, Twitter hesabından 'Flamingolar için çok sevindirici karar' notunu paylaştı.
İzmir'de Körfez Tüp Geçiş Projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için dava açıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile yaklaşık 80 vatandaş tarafından açılan davaya bakan İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, 'ÇED olumlu' kararını, projenin kuzey aksının çok önemli doğa koruma alanı içinden geçtiği, güzergahın güney bölümünde tescil altına alınmış koruma statülerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş kent bölgesinin yer aldığı, projenin hayata geçirilmesi halinde, ekosistemde su sıcaklığının ve alanın denizle olan su alışverişinin değişeceği, bunun da flamingoların besin zincirinin en önemli halkasını oluşturan artemiaların bölgeden yok olmasına neden olacağı gibi nedenlerle iptal etti.
Mahkemenin verdiği karar çevrecileri olduğu kadar pop müzik şarkıcısı Tarkan'ı da sevindirdi. Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak duygularını paylaşan Tarkan, çok mutlu olduğunu belirtti. Tarkan, sosyal medya hesabından, 'Gediz deltası ve flamingolar için çok sevindirici karar. Çok mutluyum. Dilerim ki sayılı kalan doğal alanlarımız ve güzelliklerimiz de koruma altına alınır' paylaşımında bulundu.

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Tarkan: ÇED olumlu kararı iptali, flamingolar için sevindiriciTarkan: ÇED olumlu kararı iptali, flamingolar için sevindiriciTarkan: ÇED olumlu kararı iptali, flamingolar için sevindirici

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