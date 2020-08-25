Tarkan’dan Giresun tepkisi! 'Rant için doğaya...'

Şarkıcı Tarkan, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında geçmiş olsun mesajı paylaştı. Felaketin rant politikaları sonucu ortaya çıktığını ifade eden Tarkan, “Bu durumlardan sorumlu olanlar almaları gereken dersleri almıyor” dedi.

Tarkan'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Geçmiş olsun Giresun. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.

Yaralılara ise acil şifalar. Dualarım, kalbim Giresun halkıyla.

Bu durumlardan sorumlu olanlar almaları gereken dersleri almıyor, rant için doğaya zarar vermeye devam ediyorlar. Doğanın dengesiyle oynandığında da maalesef böyle sonuçlar kaçınılmaz oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor, mağdur oluyor. Çok yazık, çok üzücü.”

