MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan’dan Giresun tepkisi! 'Rant için doğaya...'

Tarkan’dan Giresun tepkisi! 'Rant için doğaya...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 08:31 | Son Güncelleme

Giresun’daki sel felaketi herkesin yüreğini dağladı. Yaşanan felaketin ardından bir mesaj paylaşan Tarkan, “Rant için doğaya zarar vermeye devam ediyorlar” diyerek tepkisini gösterdi.

Tarkan’dan Giresun tepkisi! 'Rant için doğaya...'

Şarkıcı Tarkan, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında geçmiş olsun mesajı paylaştı. Felaketin rant politikaları sonucu ortaya çıktığını ifade eden Tarkan, “Bu durumlardan sorumlu olanlar almaları gereken dersleri almıyor” dedi.

Tarkan'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Geçmiş olsun Giresun. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.

Yaralılara ise acil şifalar. Dualarım, kalbim Giresun halkıyla.

tarkan-tweet

Bu durumlardan sorumlu olanlar almaları gereken dersleri almıyor, rant için doğaya zarar vermeye devam ediyorlar. Doğanın dengesiyle oynandığında da maalesef böyle sonuçlar kaçınılmaz oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor, mağdur oluyor. Çok yazık, çok üzücü.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
O yarışmaya katılıp birinci olmuş! O yarışmaya katılıp birinci olmuş!
Enes Batur'la aşk yaşıyor! Bakın kimmişEnes Batur'la aşk yaşıyor! Bakın kimmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mini etekle frikik verdi! Bambaşka biri oldu
Mini etekle frikik verdi! Bambaşka biri oldu
Ardahan'dan kafa karıştıran yorum! 'Bence var...'
Ardahan'dan kafa karıştıran yorum! 'Bence var...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağla Şikel sosyal medyayı salladı! 'Çağla Şikel ve yeni sevgilisi'
Bomba paylaşım! 'Çağla Şikel ve yeni sevgilisi'
Kim Kardashian geri döndü! Mini bikinisiyle poz verdi!
Ve Kim döndü! Mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi
Masterchef Esra Tokelli'nin Instagram paylaşımları olay oldu! Makyajlı pozları beğenilmedi
O yarışmaya katılıp birinci olmuş!
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal emekliliğini bu çiftlikte geçirecek! Fatih Portakal'ın eşi de işi bıraktı
Eşi de işi bıraktı! İşte emekliliklerini geçirecekleri çiftlik
Enes Batur evine helikopter pisti mi yaptırdı? 'Şakam anlaşılmamış'
Lüks arabadan sonra evine helikopter pisti mi yaptırdı?
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanından açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.