Tarkan'dan İzmir'e ''Kordon'da görüşürüz'' mesajı

İzmir, tarihin en büyük kutlama organizasyonu yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli ve büyük organizasyonu olacağı iddiasındayız" dediği kutlamaya sayılı günler kalırken, organizasyonda sahneye çıkacak olan megastar Tarkan heyecanını sosyal medyada dile getirdi.

"O MÜTHİŞ ENERJİNİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda saat 22.00’de sahneye çıkacak olan Tarkan, konser duyuru afişini paylaşarak; “İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül’de Kordon Boyu’nda görüşmek üzere” notu düştü.



