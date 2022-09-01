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  4. Tarkan'dan İzmir'e ''Kordon'da görüşürüz'' mesajı

Tarkan'dan İzmir'e ''Kordon'da görüşürüz'' mesajı

01.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. yılı kutlamalarında Tarkan sahne alacak. 9 Eylül’de İzmir’de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek olan olan megastar Tarkan, “Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül’de Kordon Boyu’nda görüşmek üzere” diyerek heyecanını dile getirdi.

Tarkan'dan İzmir'e ''Kordon'da görüşürüz'' mesajı

İzmir, tarihin en büyük kutlama organizasyonu yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli ve büyük organizasyonu olacağı iddiasındayız" dediği kutlamaya sayılı günler kalırken, organizasyonda sahneye çıkacak olan megastar Tarkan heyecanını sosyal medyada dile getirdi.

"O MÜTHİŞ ENERJİNİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda saat 22.00’de sahneye çıkacak olan Tarkan, konser duyuru afişini paylaşarak; “İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül’de Kordon Boyu’nda görüşmek üzere” notu düştü.

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İzmir Tarkan ele
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