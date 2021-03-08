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Tarkan'dan Kadınlar Günü paylaşımı: 8 Mart kutlanacak bir gün değildir

08.03.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Tarkan'dan Kadınlar Günü paylaşımı: 8 Mart kutlanacak bir gün değildir

Tarkan sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda, "8 Mart kutlanacak bir gün değildir. Yıllardır söylüyorum ama maalesef bir arpa boyu yol alamadık. Dilerim kadınlarımızın ızdırabı bir gün son bulur, 8 Mart kutlanacak bir gün olur." ifadelerini kullandı.

Megastar Tarkan sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayınladı. Tarkan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı mesaj şu şekilde:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında takvimimizin çok derin acılarla yüklü bir günüdür ve kutlanacak bir gün de değildir bence…

Anneyi, anneliği kutsal sayan bu toplumda erkekler ne yazık ki hâlâ kadınları, kızları öldürüyor! Bu çelişkiyi anlamak mümkün değil! Bir yandan annesini, anneliği kutsuyor; diğer yandan başka annelere, anne adaylarına işkence ediyor, dövüyor. Hatta emeklerini sonuna kadar sömürüyor. Onların özgürlüğünü ellerinden alıyor. Kutsalla namus arasında sıkışmış bir erkekliğin zorbalığı tetikleyen hastalıklı zihnidir bu…

Öyle bir erkek zihni oluşturulmuş ki, sadece kendi var oluşunu kabul ediyor; yakınlarındaki kadınlara, kendi izni ve onayı dışında var olma, gelişme, düşünme, hissetme, konuşma şansı tanımıyor... Onaylamadığı bir durumla karşılaşınca ise, zihninin doğruladığı herhangi bir gerekçeye sığınıp onlara her türlü şiddeti uyguluyor, hatta öldürüyor, bazen de diri diri toprağa gömüyor…

Bu günün kutlanması için; Erkek zulmüne uğramakta olan bütün kadınların acılarının dinmesi, ölüm ve şiddet riskinden kurtulmaları, çocuk gelinlerin kurtarılmaları ve bütün kadınların özgürleşmeleri gerekir... Hukukun, şiddete maruz kalan kadınları daha fazla desteklemesi gerekir...

Hepimizin, kadınlara uygulanan şiddete karşı bilinçlenmesi ve sonuna kadar savaşması gerekir... 8 Mart, ancak o zaman kutlanacak bir gün olur... "

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