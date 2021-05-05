Tarkan'dan sonra Gülşen de kabul etmedi! Yıldız Tilbe'nin başlattığı 'challenge' akımı olay oldu

"NASIL BİR AMACA HİZMET ETTİĞİNİ ANLAMADIM"

Davet teklifine yanıt veren Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirdi. Tilbe de Tarkan'a 'Teşekkür ederim' şeklinde yanıt verdi.