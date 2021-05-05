Tarkan'dan sonra Gülşen de kabul etmedi! Yıldız Tilbe'nin başlattığı 'challenge' akımı olay oldu

İşte Yıldız Tilbe'nin olay olan challenge akımı...
YILDIZ TİLBE'Yİ ÜZEN CHALLENGE! GÜLŞEN DE DAVETİ KABUL ETMEDİ
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, koronavirüs pandemisinde etkilenen müzisyenler için başlatılmış olan "meydan okuma" (challenge) akımına dahil oldu ve bir paylaşım yaptı.
TARKAN'I DAVET ETTİ
Tilbe, Twitter hesabı üzerinden evden şarkı söylediği bir videoyu paylaşıp sanatçı dostu Tarkan'a çağrıda bulundu.
TARKAN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!
Ancak ilk pası ‘Kış Güneşi’ şarkısını söyleyerek Megastar Tarkan’a atan Tilbe'nin bu isteğini Tarkan kibarca geri çevirdi.
"NASIL BİR AMACA HİZMET ETTİĞİNİ ANLAMADIM"
Davet teklifine yanıt veren Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirdi. Tilbe de Tarkan'a 'Teşekkür ederim' şeklinde yanıt verdi.
Megastar Tarkan'dan ret yanıtı alan Tilbe, bu defa Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısını seslendirerek akıma davet etti.
GÜLŞEN DE DÖNÜŞ YAPMADI!
Fakat Gülşen de Tilbe'ye geri dönüş yapmadı.
GÜLBEN ERGEN DAVETİ KABUL ETTİ
Akımın sürmesini isteyen Yıldız Tilbe topu son olarak Gülben Ergen'e attı. Tilbe'nin meydan okuma daveti bu defa kabul edildi ve Ergen ‘Yalnızlık’ şarkısını seslendirdi.
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