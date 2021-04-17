Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tarkan kimdir? İşte oyuncu kadrosu...

Senaryosunu Sezgin Burak'ın, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez'in yaptığı Tarkan filmi, Türk sinemasında adından çok kez söz ettirmiş bir yapım. 80 dakika uzunluğunda olan film Tarkan isimli kurgusal karakterin öyküsünü anlatıyor. İzleyiciler Tarkan filminin nerede ve ne zaman çekildiğini merak ediyor. Peki Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tarkan kimdir?
Acar Film stüdyolarında hazırlanan ve Arzu Film tarafından dağıtılan ilk orijinal Tarkan filmi, Ertem Eğilmez'in yapımcılığında 1969 senesinde çekilmiştir. Serinin diğer filmlerinden Tarkan Gümüş Eyer filminin çekimleri ise Eskişehir'de ve 1970 senesinde gerçekleştirilmiştir. Filmin çekimlerin bir kısmı Yazılıkaya Midas Anıtı önünde ve çevresinde yapıldı. Çok sayıda farklı mekanda çekimleri yapılan Tarkan Altın Madalyon filmi ise 1972 yılında Ören film stüdyosu ve Bükey film tarafından tamamlandı. Filmin kale sahneleri Bodrum Kalesi ve İstanbul Rumeli Hisarında çekildi. Aynı zamanda filmde bulunan çok sayıda sahne, İstanbul’un farklı bölgelerinde tamamlandı.
1967 senesinde Hürriyet Gazetesi'nde çizilmeye başlanan Tarkan karakteri halk arasında büyük bir popülarite kazanmış ve ardından çizgi romanın filme aktarılması uzun sürmemiştir. 1968 senesinde çekilen ve ilk Tarkan filmi olan Bozkırlar Şahini Tark-Han, serinin çizeri olan Sezgin Burak'tan izin alınmadan çekilmiştir. Eser sahibinden izin alınmadan çekildiği için "sahte" olarak tanımlanan bu yapım orijinal Tarkan serisine dahil edilmemektedir.
Tarkan (Kartal Tibet) — Attila'nın akıncısı ve Hun kahramanı.
Attila (Oktar Durukan) — Avrupalılar tarafından Tanrının Kırbacı olarak anılan onuncu Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı.
Kurt (Con) — Tarkan'ın yardımcısı ve sadık kurdu.
Aybars (Dündar Aydınlı) — Uç kalesi kumandanı.
Bige (Zuhal Aktan) — Tarkan'ın arkadaşı.
Valentinianus (Kayhan Yıldızoğlu) — Batı Roma İmparatorluğu'nun onbirinci imparatoru.
Genseriko (Mümtaz Ener) — Vandal ve Alan kralı.
Genseriko'nun kızı (Lale Belkıs) — Genseriko'nun kızı, Vandal ve Alan prensesi.
Örümcek (Danyal Topatan) — Genseriko'nun kumandanı.
Kuzmo (Behçet Nacar) — Genseriko'nun kızının hizmetkârı.
Rahip Moro (Mustafa Yıldız) — Dünya üzerinde Mars'ın kılıcının yerini bilen tek kişi.
Pier (İhsan Yüce) — Yüzlerce yıldır Mars'ın kılıcını koruyan kişi.
Hugo (Lütfü Engin) — Düzenbaz bir hancı.
Aneta (Aynur Aydan) — Hugo'nun güzel kadını.
Kulke (Moris) — Tarkan'ın arkadaşı.
Otmar (Zeki Alpan) — Bige'nin hancı babası.
Licius (?) — Valentinianus'un Mars'ın kılıcını bulmak için görevlendirdiği gladyatör.
Eudoxia (Birsen Ayda) — Valentinianus'un karısı.
Horasius (Hüseyin Kutman) — Gladyatör eğitmeni ve Valentinianus'un sağ kolu.
Kosta (Yusuf Sezer) — Bir Roma askeri.