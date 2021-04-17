Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tarkan kimdir? İşte oyuncu kadrosu...

Senaryosunu Sezgin Burak'ın, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez'in yaptığı Tarkan filmi, Türk sinemasında adından çok kez söz ettirmiş bir yapım. 80 dakika uzunluğunda olan film Tarkan isimli kurgusal karakterin öyküsünü anlatıyor. İzleyiciler Tarkan filminin nerede ve ne zaman çekildiğini merak ediyor. Peki Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tarkan kimdir?

TARKAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Acar Film stüdyolarında hazırlanan ve Arzu Film tarafından dağıtılan ilk orijinal Tarkan filmi, Ertem Eğilmez'in yapımcılığında 1969 senesinde çekilmiştir. Serinin diğer filmlerinden Tarkan Gümüş Eyer filminin çekimleri ise Eskişehir'de ve 1970 senesinde gerçekleştirilmiştir. Filmin çekimlerin bir kısmı Yazılıkaya Midas Anıtı önünde ve çevresinde yapıldı. Çok sayıda farklı mekanda çekimleri yapılan Tarkan Altın Madalyon filmi ise 1972 yılında Ören film stüdyosu ve Bükey film tarafından tamamlandı. Filmin kale sahneleri Bodrum Kalesi ve İstanbul Rumeli Hisarında çekildi. Aynı zamanda filmde bulunan çok sayıda sahne, İstanbul’un farklı bölgelerinde tamamlandı.