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Tarkan Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle ikinci kez buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

TARKAN, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda hayranlarıyla buluştu.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) TARKAN, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda hayranlarıyla buluştu. Megastar, 21 Eylül Cuma günü başladığı Açıkhava maratonunun ikinci gecesinde de dinleyicileriyle buluştu. Harbiye Açıkhavaya Megastarı dinlemeye bir çok hayranı geldi. Tarkan, gece boyunca “Kır Zincirlilerini", “Dudu", “Şıkıdım" gibi pop müzik dünyasının klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra Harbiye için özel olarak hazırladığı, sözleri Nazan Öncel'e ait “Yalnızlar Treni" şarkısını da seslendirdi. Konsere gelenler, Megastar'ın performanslarını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Tarkan, 23, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde de Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan “Tarkan Konserleri" ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşacak.

“10 SENEDİR HER KONSERİNE GELİYORUM"

Tarkan'ı, Harbiye Açıkhava konserinde hayranları yalnız bırakmadı. Sinem Yıldız, “Biletleri ilk çıktığı gün aldık. İlk albümünden beri dinliyorum. Tarkan'ın bütün şarkılarını seviyorum. Hiçbir tane ayırt edemem, hepsi. 2 tane çocuğum var doğumdan dolayı sadece 2 sene konserini kaçırdım. Gerisinin hepsine geldim" dedi.

Ahu Büyükdurmuş da, “Tarkan'ın en çok 'Ölürüm Sana' parçasını seviyorum. Son 10 senedir her konserine geliyorum” ifadelerini kullanırken, Anıl Şahin ise, “Bütün parçalarını seviyorum ayırt edemem ama 'Ölürüm Sana' 'Adımı Kalbine Yaz' 'Unutmamalı, Kış Güneşi, hepsi. Tarkan benim arkadaşım zaten ama onun haberi yok henüz. Çok seviyorum onu" şeklinde konuştu.

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