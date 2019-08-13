Tarkan Harbiye'de hayranlarıyla bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Ünlü şarkıcı Tarkan, eylül ayında üç konserle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Geçen yıl baba olması nedeniyle Harbiye'deki konserlerine ara veren ünlü şarkıcı, Hitt Prodüksiyon ve Atlantis Yapım işbirliğiyle 20, 21 ve 23 Eylül tarihlerinde sahne alacak.

Tarkan, Harbiye'deki konserlerinin ardından Avrupa turuna çıkarak, 6 Ekim'de Londra'daki Hammersmith Apollo'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Son olarak 2 yıl önce "10" adlı albümünü müzikseverlerine beğenisine sunan sanatçı, ayrıca 26 Ekim'de Almanya'nın Mannheim şehrinde, 14 Kasım'da Hollanda'nın Amsterdam kentinde, 16 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde ve 21 Aralık'ta Almanya Köln'de konser verecek.

