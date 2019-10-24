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Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu cezaevinden firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıkları arasında yer alan ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu cezaevinden firar etti

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi.

Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Servet Tevetoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi hakkında, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı.

25 Temmuz 2019 tarihinde Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dosyası olduğu öğrenilen Tevetoğlu, bu suç dosyasından dolayı Silivri Açık Cezaevi'ne girdi.

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Gönülkırmaz, cinayeti ile ilgili süren davanın dün 7. celsesi görüldü. Bir başka suçundan dolayı Silivri Açık Cezaevine gönderilen Servet Tevetoğlu'nun dün yapılan mahkemede firar ettiği ortaya çıktı. Duruşma tutanağında, "UYAP'tan yapılan kontrolde Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Cik'de hükümlü iken firar ettiği görüldü" denildi.

Duruşmada, "Sanık Servet Tevetoğlu hakkındaki CMK'nun 109/3.f maddesi uyarınca verilen adli kontrolün yerine getirilip getirilmediği hususunda denetimli serbestlik şube müdürlüğüne yazı yazılması" kararı verildi. Duruşma 20 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

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"ADALET İSTİYORUM"

Mahkeme salonunda şüpheli Tevetoğlu'nun firar ettiğini öğrenen aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Esenyurt'taki olayda hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Havva Gönülkırmaz, gözyaşları içinde firar eden Servet Tevetoğlu'nun yakalanmasını istedi.

Yetkililere seslenen Havva Gönülkırmaz, "Dün mahkemeye gelmesi gerekiyordu gelmedi. Firar etti. Çok kötü oldum, Ercanım'ın kanı yerde kalmasın. Bir an önce tutuklansınlar bunlar. Kendileri serbest geziyorlar, adalet istiyorum." dedi. Ercan Gönülkırmaz'ın teyzesinin oğlu Yüksel Çelik, firar eden Servet Tevetoğlu için daha önceden kaçma ihtimali bulunduğu yönünde uyarıların yapıldığını söyledi.

Mahkeme hakimlerinin de firar haberine şaşırdığını ifade eden Çelik , "2017 tarihinde biz Esenyurt'ta bir market açtık. Bu iş yerinde daha önce cinayet olmuş, bizim de haberimiz yok. Biz marketi açtıktan 15 gün sonra geliyorlar, teyzemin oğluna ateş edip öldürüyorlar ve benzin döküp içeriyi yakıp gidiyorlar. Polis 6 ay takip sonrası bunları yakalıyor. Biri Servet Tevetoğlu. Cezaevine giriyorlar sonra içeride bir kişi kalıyor o da Servet Tevetoğlu. Onu da geçen duruşmada 250 bin TL kefaretle tahliye ettiler. Başka suçtan açık cezaevine aldılar oradan da firar ettirip yurtdışına kaçırdılar. Buradan Cumhurbaşkanına, adalet bakanına sesleniyorum. Hakim ve savcılar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum para gücüyle bir insan cezaevinden çıkarılmaz. Dünkü mahkemede firar ettiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. (Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) )

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adelet bir gün herkese lazım olacak maledef şuan parayla işliyor 250.000 kefalet nedir yazık be bide adam kaçmış hayırdır nasıl oluyor bu işler
Şu savcı ve hakimlerin maaşlarını göz önünde bulundurarak kendilerinin ve ailelerinin yaşam standartlarını,harcamalarını mercek altına almalılar özellikle de DOĞU da görev yapanların..
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