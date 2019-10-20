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Tarkan kızı Lila ile fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Tarkan, 14 Temmuz 2018'de dünyaya gelen kızı Liya'yla pazar pozu verdi! Tarkan'ın paylaşımı beğeni rekoru kırdı. Tarkan paylaşımlarında kızının yüzünü göstermiyor ve takipçilerini meraklandırıyor.

Tarkan kızı Lila ile fotoğrafını paylaştı

Megastar Tarkan, 2016 yılında kendisine hayran olan Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuştu. 14 Temmuz 2018'de ise kızları Liya'yı kucaklarına almışlardı.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir düğünde sahneye çıkarak Ebru Güneş ile şov yapan Tarkan bugün ise Instagram hesabından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Tarkan'ın 'İyi pazarlar' notuyla paylaştığı poza beğeni yağdı.

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Kızının yüzünü henüz hiç göstermeyen Tarkan'ın bu paylaşımı Lila'nın yüzünün en net göründüğü fotoğraf aynı zamanda...

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Tarkan tarkan kızı Tarkan ve Ebru Gündeş

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