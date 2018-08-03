Tarkan kızına dedikodu yapmayacak dadı arıyor!

Kızı Liya’yı kucağına alan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nu dadı telaşı sardı!

İkili, bebeklerini kendileri büyütmek istedikleri için ilk zamanlarda dadı istememişlerdi. Ancak çift, Liya 1 yaşına geldiğinde bir yardımcı tutmaya karar verdi.

Akşam Life'ın haberine göre; İkili, yabancı uyruklu bir bakıcı bulmak için dadı bulma kurumu Imperial Nannies’e başvurdu. Çiftin yabancı bir çalışan istemesinin nedeni ise hem çocuğunun birkaç dil öğrenmesi hem de bakıcının dedikodu yapmaması.

