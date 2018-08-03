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Tarkan kızına dedikodu yapmayacak dadı arıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu dadı arayışına girdi! Kızları Liya için dadı arayan çift bakın dadıda hangi özellikleri arıyor

Tarkan kızına dedikodu yapmayacak dadı arıyor!

Kızı Liya’yı kucağına alan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nu dadı telaşı sardı!

İkili, bebeklerini kendileri büyütmek istedikleri için ilk zamanlarda dadı istememişlerdi. Ancak çift, Liya 1 yaşına geldiğinde bir yardımcı tutmaya karar verdi.

Akşam Life'ın haberine göre; İkili, yabancı uyruklu bir bakıcı bulmak için dadı bulma kurumu Imperial Nannies’e başvurdu. Çiftin yabancı bir çalışan istemesinin nedeni ise hem çocuğunun birkaç dil öğrenmesi hem de bakıcının dedikodu yapmaması.

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Tarkan tarkan kızı tarkan dadı

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