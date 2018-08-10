MAGAZİN

Tarkan kızının geleceği için yatırıma başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, kızı Liya'nın geleceği için şimdiden hazırlık yapmaya başladı.

Tarkan kızının geleceği için yatırıma başladı

Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu’nun, Liya adını verdikleri kızları geçtiğimiz ay Almanya'da dünyaya geldi. Tarkan, kızına şimdiden yatırım yapmaya başladı. Eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile halen Almanya'da olan Megastar Tarkan'ın, İstanbul'dan ev aldığı öğrenildi.

Tarkan'ın kızı 18 yaşına geldiğinde evi üstüne devredeceği öğrenildi. Ayrıca Megastar, her ay kendi banka hesabından kızına açtığı banka hesabına otomatik talimatla para aktaracak. Tarkan böylece kızını şimdiden güvenceye almak için uğraşıyor.

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
Kıvanç Tatlıtuğ Belek'te caretta caretta'ları kurtarmak için çalıştıKıvanç Tatlıtuğ Belek'te caretta caretta'ları kurtarmak için çalıştı
Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklamaMurat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan pınar tevetoğlu Almanya tarkan kızı liya megastar

En Çok Okunan Haberler

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hayata bir sifir onde baslamak boyle bir sey oluyor sanirim
adamın dıbı yanlız ustad memlktınde harca paralarını elin adamna harcamayın zaten batmışsz
Diğer Haberler
Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'

Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'

Şarkıcı Göksel'den mayolu tatil paylaşımı!

Şarkıcı Göksel'den mayolu tatil paylaşımı!

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.