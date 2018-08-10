Tarkan kızının geleceği için yatırıma başladı

Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu’nun, Liya adını verdikleri kızları geçtiğimiz ay Almanya'da dünyaya geldi. Tarkan, kızına şimdiden yatırım yapmaya başladı. Eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile halen Almanya'da olan Megastar Tarkan'ın, İstanbul'dan ev aldığı öğrenildi.

Tarkan'ın kızı 18 yaşına geldiğinde evi üstüne devredeceği öğrenildi. Ayrıca Megastar, her ay kendi banka hesabından kızına açtığı banka hesabına otomatik talimatla para aktaracak. Tarkan böylece kızını şimdiden güvenceye almak için uğraşıyor.

