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Tarkan Köln'de konser verdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.12.2019 02:36 | Son Güncelleme

Tarkan Köln'de konser verdi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Tarkan konserine yoğun ilgi oldu.

Avrupa Turnesi'nin son gününde Köln Lanxess Arena'da konser veren Tarkan'ı 8 bin müziksever coşkuyla dinledi.

Organizasyon firması tarafından yapılan açıklamaya göre konser öncesi satılan biletlerin tamamı tükendi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, sahne şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Türklerin yanı sıra Almanların da ilgi gösterdiği konser sonunda Tarkan salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
tarkan tevetoglu

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