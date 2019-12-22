Tarkan Köln'de konser verdi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Tarkan konserine yoğun ilgi oldu.
Avrupa Turnesi'nin son gününde Köln Lanxess Arena'da konser veren Tarkan'ı 8 bin müziksever coşkuyla dinledi.
Organizasyon firması tarafından yapılan açıklamaya göre konser öncesi satılan biletlerin tamamı tükendi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, sahne şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Türklerin yanı sıra Almanların da ilgi gösterdiği konser sonunda Tarkan salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.
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