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Tarkan 'me'leyerek keçileri çağırdı! Olay video

18.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde villa açıklamasıyla dikkat çeken Tarkan, bisikletiyle gezintiye çıktı. Bir bahçede keçileri gören ünlü şarkıcı, meleyerek keçileri çağırdı. Tarkan'ın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Hakkında çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" iddialarıyla gündem olan ve bu iddiaları "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" sözleriyle ti'ye alan Tarkan son paylaşımıyla olay oldu.

Tarkan, önceki gün bisikletiyle gezerken gördüğü keçilere kayıtsız kalamadı. Meleyerek keçileri yanına çağıran ve "Hastayım keçilere" dediği bir videoyu paylaşan Megastar, hayvan sevgisini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının videosu sosyal medyada viral oldu.

"ŞANSLI KEÇİLER"

Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce yürüyüş yaptığı esnada karşısına çıkan çiftlikte bulunan bir grup keçi ile selfie çekilmişti. Tarkan'ın bu fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken bazı takipçileri, ünlü sanatçı ile selfie'si olan keçileri şanslı ilan etmişti.

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