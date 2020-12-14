Tarkan: Ruh halim gel gitli! Son zamanlarda durumum bu

Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'ye dönemeyen Tarkan son paylaşımıyla da dikkatleri çekti.

Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Bugün parçalı bulutluyum. Ruh halim de gel gitli. Son zamanlarda durumum bu.

Eminim ki benim gibi hissedenler çoktur. Düşse yakamızdan şu pandemi de yüzümüz bi gülse. İyi haftalar dilerim. Ha, parçalı bulutluyum ama hala umutluyum" ifadelerini kullandı.



Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 250 binden fazla beğeni aldı.



