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Tarkan: Ruh halim gel gitli! Son zamanlarda durumum bu

14.12.2020 23:18 | Son Güncelleme:
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Tarkan: Ruh halim gel gitli! Son zamanlarda durumum bu

Ünlü şarkıcı Tarkan Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir Almanya'da yaşayan Tarkan paylaşımında "Bugün parçalı bulutluyum. Ruh halim de gel gitli. Son zamanlarda durumum bu" notunu yazdı.

Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'ye dönemeyen Tarkan son paylaşımıyla da dikkatleri çekti.

Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Bugün parçalı bulutluyum. Ruh halim de gel gitli. Son zamanlarda durumum bu.
Eminim ki benim gibi hissedenler çoktur. Düşse yakamızdan şu pandemi de yüzümüz bi gülse. İyi haftalar dilerim. Ha, parçalı bulutluyum ama hala umutluyum" ifadelerini kullandı.

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Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 250 binden fazla beğeni aldı.

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