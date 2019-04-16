Tarkan Rusya’da konser verecek

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ni ortak kültürel bağlar dolayısıyla millet olarak çok önemsediklerini vurgulayan Atalay, Türklerin Kazan'da sadece ticaret yapmadığını, şehrin sosyal, kültürel yapısına da Türk sanatçısıyla destek olabileceğini göstermek istediklerini belirtti.

Görüşmelerde başkent Moskova ve Kazan'da Tarkan’ın konser vermesi yönünde karar aldıklarını ifade eden Atalay, konser için Moskova’dan sonra Kazan’ı tercih etmelerinin özel önemi bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılı karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan etmesi dolayısıyla Tarkan’ın vereceği konserleri bu etkinlik içerisine alma teklifinde bulunduğunu anlatan Atalay, kendilerinin de bu teklife olumlu cevap verdiklerini ve konserleri bu etkinlik çerçevesinde lanse ettiklerini söyledi.

Tarkan’ın 11 Mayıs’ta Kazan’da Tatneft Arena’da, 14 Mayıs’ta Moskova’da Crocus City Hall’de konser vereceğini bildiren Atalay, bilet satışlarının devam ettiğini ve şu ana kadar yüzde 70 doluluğa ulaştıklarını dile getirdi.

Tarkan’ın uzun süredir Rusya’da konser vermediğini anımsatan Atalay, davet eden şirket ve şahıslarla ilgili çok hassas kriterleri olan Tarkan’ın Rus organizatörlerin bugüne kadarki tekliflerini kabul etmediğini belirtti.

Atalay, Türkiye ile Rusya arasında sosyal, kültürel ve dostluk ilişkileri kurma misyonu ile bu işi yaptığı için Tarkan’ın bu organizasyona sıcak baktığını ifade etti.