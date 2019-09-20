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Tarkan sordu Cem Yılmaz yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Uzun bir aradan sonra Harbiye konseriyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Tarkan, heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Megastar'ın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın "Ben hazırım" yorumu damga vurdu.

Tarkan sordu Cem Yılmaz yanıt verdi

Geçtiğimiz yıl kızı Liya Tevetoğlu'nu kucağına alan Tarkan, ailesine daha fazla vakit ayırmak için gelen konser tekliflerini geri çevirmişti. Bu yıl konser açığını kapatmaya hazırlanan Megastar'ın 6 günlük Harbiye konser turnesi günü geldi çattı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konsere ise talep oldukça fazla.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Hayranlarından uzun süre ayrı kalan Tarkan, heyecanını Instagram hesabından dile getirdi. Megastar "Geri sayım başladı. Bende heyecan dorukta. Siz hazır mısınız" notuyla heyecanı iki katına çıkardı.

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"BEN HAZIRIM"

Fotoğrafın altına yorum yapan Cem Yılmaz, "Ben hazırım" dedi. Yılmaz'ın ardından Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlüden "Hazırız" yorumu yağdı.

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