Tarkan Viking Kanı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan Viking Kanı filminin oyuncuları

Tarkan Viking Kanı’nda sonra Tarkan Altın Madalyon isimli devam filmi gelmektedir. Diğer filmlerde olduğu gibi bu filmde de Tarkan karakterinde Kartal Tibet’i görüyoruz.
Tarkan Viking Kanı filminin yönetmenliğini Mehmet Aslan üstlenmiştir. Filmin senaryosu ise Sadık Şendil tarafından yazılmıştır. Filmin türü için aksiyon, fantastik, macera, epik ve tarihsel türlerini bir arada barındırıyor diyebiliriz. 1 Kasım 1971 tarihinde vizyona giren film toplamda 86 dakika sürmektedir. Filmde başrolü üstlenen Kartal Tibet'e Bilal İnci, Seher Şeniz, Eva Bender gibi oyuncular eşlik ediyor.
Tarkan Viking Kanı filminde geçen ünlü ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi’nin altında çekilmiştir. Ahtapot sahnesinin bir kısmı ise ekibin su altı kamerası olmadığı için İzmir Efes Otel’deki sualtı barında çekilmiştir.
Viking Kanı çizgi romanında ceza unsuru olarak ejderha kullanılsa da filmde teknik yetersizlikler sebebiyle ahtapot unsuru kullanılmıştır.
Tarkan Viking Kanı filmi Tarkan’ın, Atilla’nın kızı Yonca Hatun’u Viking kumandanı ve Çin Prensesi'nin elinden kurtarmasını anlatmaktadır.
Tarkan Viking Kanı, Karadeniz'in kuzeyinden gelen Avrupa hunlarının Avrupa ülkelerini fethettiği günleri anlatır. Bu donanma İskandinav Yarımadası’nda dönemin en barbar kavmi Vikingler yaşıyor. Vikingler Kuzey denizine aşarak güneydeki Avrupa sahillerini talan ediyorlar. Her tarafı yıktıktan sonra canlı ve cansız tüm kalanları ganimet olarak yanlarına alıyorlar. Atilla fethettiği yerlerin başına küçük Hun Devletleri bırakarak devamlı batıya doğru hareket ediyordu. Vikingler bundan faydalanarak savunmasız gördükleri her yere saldırıyorlardı. Bunu yaparken Çinliler ile de ittifak kurmuşlardı.
Bu dönemde Atilla’nın kızı Yonca Hatun bir Hun kalesine sığınıyor ve ardından Viking kumandanı Toro Yonca Hatun’un bulunduğu kaleye saldırıyor. Saldırı esnasında Tarkan'ın dostu kurt öldürülüyor veya Yonca Hatun ile birlikte kaledeki tüm kadınlar esir alınarak kalede yangın çıkarılıyor. Bu saldırıda Tarkan’da yaralanıyor.
Toro, Kral Geroya’ya karşı isyan ediyor ve yeni kral olmayı başarıyor. Eski kralı ise dev bir ahtapota kurban ediyor. Tarkan da yangından kurtulduktan sonra Vikingler ‘in peşine düşüp onlara esir düşüyor. Eski kralın kızı Ursula’da seferden kaleye döndüğünde babasının öldürüldüğünü öğreniyor. Ardından intikam almak isteyen Ursula ve Yonca Hatun’u kurtarmak isteyen Tarkan bir araya gelip Toro ve Lotus'un peşine düşüyorlar.
Filmde Tarkan karakterini Kartal Tibet, Toro karakterini Bilal İnci, Lotus karakterini Seher Şeniz, Ursula karakterine Eva Bender, Gero karakterini Atıf Kaptan, Yonca hatun karakterini Fatma Belgen, Kostok karakterini İbrahim Kurt canlandırmıştır.