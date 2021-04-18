Tarkan Viking Kanı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan Viking Kanı filminin oyuncuları

Tarkan Viking Kanı’nda sonra Tarkan Altın Madalyon isimli devam filmi gelmektedir. Diğer filmlerde olduğu gibi bu filmde de Tarkan karakterinde Kartal Tibet’i görüyoruz.

TARKAN VİKİNG KANI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tarkan Viking Kanı filminin yönetmenliğini Mehmet Aslan üstlenmiştir. Filmin senaryosu ise Sadık Şendil tarafından yazılmıştır. Filmin türü için aksiyon, fantastik, macera, epik ve tarihsel türlerini bir arada barındırıyor diyebiliriz. 1 Kasım 1971 tarihinde vizyona giren film toplamda 86 dakika sürmektedir. Filmde başrolü üstlenen Kartal Tibet'e Bilal İnci, Seher Şeniz, Eva Bender gibi oyuncular eşlik ediyor.

Tarkan Viking Kanı filminde geçen ünlü ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi’nin altında çekilmiştir. Ahtapot sahnesinin bir kısmı ise ekibin su altı kamerası olmadığı için İzmir Efes Otel’deki sualtı barında çekilmiştir.

Viking Kanı çizgi romanında ceza unsuru olarak ejderha kullanılsa da filmde teknik yetersizlikler sebebiyle ahtapot unsuru kullanılmıştır.

TARKAN VİKİNG KANI FİLMİ KONUSU

Tarkan Viking Kanı filmi Tarkan’ın, Atilla’nın kızı Yonca Hatun’u Viking kumandanı ve Çin Prensesi'nin elinden kurtarmasını anlatmaktadır.