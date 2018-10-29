Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

İşte Eva Bender'in hazin öyküsü...

Tarkan Viking Kanı'nda prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

1 / 11 Eva Bender, 1944 yılında İsveç'te dünyaya geldi. Orada spor öğretmenliği yaptı.

2 / 11 Türkiye'ye geldiğinde striptiz yıldızı olarak çalışmaya başladı, sonda da oyuncu olarak kameraların karşısına geçti.

3 / 11 Halit Refiğ'in yönettiği "Bir Türk'e Gönül Verdim" gibi düzeyli bir filmde başrol oynayan Bender, bu arada "cinsel avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı.

4 / 11 6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandılar. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. Bir akşam kendini Galata Rıhtımı'ndan atıverdi. Çevredekilerin yardımlarıyla denizden çıkarılıp Alman Hastanesi'ne götürdü.

5 / 11 Çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi.

6 / 11 Bender bu olayın ardından İsveç'e döndü. Ama eski günlerine dönemedi. Veda mektubuna, "Beni kimse anlamıyor..." yazdı ve 43 yaşında hayata veda etti.

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11