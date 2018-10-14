"Tarkan Yavaş örgütün üç numaralı ismi"

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tarkan Yavaş hakkında hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin örgütün ''3'' numaralı ismi olduğu, Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisinde örgüt içerisinde en yetkili ''imam'' olarak görüldüğü, ticari ve hukuki işleri düzenlediği, çocuk yaşta olan müşteki ile cinsel birliktelik yaşadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkındaki suçlamaların detayları ortaya çıktı.

Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüpheli Tarkan Yavaş'ın, Ulviye Didem Ürür'den sonra örgütün ''3'' numaralı ismi olduğu belirtildi. Yavaş'ın, Oktar'dan sonra örgüt içinde erkekler arasındaki en yetkili ''imam'' olduğu, yürütme ekibinin başında bulunduğu, ticari ve hukuk işleri düzenlediği, Oktar adına sözcüsü olarak basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Yavaş'ın, NT inşaat firmasının çalışanı olduğu ve buradan örgüte kaynak aktardığı, emniyet ve adliye içerisinde üst düzey yetkililerle görüşerek, onlardan aldığı bilgilerle örgüt faaliyetlerine yön verdiği anlatıldı. Yavaş'ın örgüt elebaşı Oktar ile sürekli olarak istişarede bulunduğu, yönetici pozisyonu nedeniyle örgütteki tüm eylemlerden sorumlu olduğu vurgulandı.