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Tarkan'a özel ses sistemli minibüs

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, satın aldığı bir minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlattı - Almanya'dan gelen üç ses mühendisi, araca Tarkan'ın isteği doğrultusunda özel bir ses sistemi yerleştirdi

ÖZCAN YILDIRIM - Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, satın aldığı bir minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlattı. Almanya'dan gelen üç ses mühendisinin özel bir ses sistemi yerleştirdiği VIP minibüsün tasarımı üç ayda tamamlandı.

Konser ve özel program seyahatlerinde VIP minibüs kullanmayı tercih eden ünlüler arasında yer alan pop müziğin "Megastar"ı Tarkan, aracını yeniledi.

Satın aldığı minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için "Ertex Dizayn"a özel olarak tasarlatan sanatçı, ses sistemi başta olmak üzere malzeme seçiminden işçiliğe kadar tasarımın tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.

- Tamamen el işçiliğiyle üretildi

Almanya'dan gelen üç ses mühendisi tarafından araca Tarkan'ın isteği doğrultusunda özel bir ses sistemi yerleştirdi.

VIP minibüsün iç ve dış tasarımında 8 endüstriyel tasarımcı görev alırken, kullanışlılık ve konfora öncelik verildi.

Tasarım uygulaması tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilen araç, titiz çalışmaların sonucu üç ayda tamamlandı.

Konforlu ve güvenli seyahat için çok sayıda özel donanım eklenen minibüse, ileri düzey teknolojik altyapı da monte edildi.

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araç tasarım el işçiliği ses sistemi Tarkan Tevetoğlu VIP minibüs

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