TARKAN'IN FİRAR EDEN KUZENİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıkları arasında yer alan ve açık cezaevinden firar eden ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 8 Temmuz 2019 tarihinde yurtdışı çıkış yasağı, adresine en yakın karakola imza atma ve nakdi güvence karşılığında adli kontrol uygulanmak suretiyle Servet Tevetoğlu'nun tahliyesine karar verildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, nakdi güvence bedelini yatırması için bir sonraki celse olan 23 Ekim 2019 tarihine kadar süreye rağmen sanık Servet Tevetoğlu'nun adli kontrol tedbirinin gereklerini (nakdi güvence bedelini) yerine getirmediğinin anlaşıldığını kararında belirtti.

TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, sanık Servet Tevetoğlu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 3-F maddesi uyarınca 250 bin TL nakdi güvence bedelini yatırma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığını, suçun niteliği, dosyadaki mevcut delil durumu ve cezaevinden firari oluşunu da dikkate alarak tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.