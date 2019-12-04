Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA) ÜNLÜ sanatçı Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti. Taner Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Tarkan törene katılmadı.

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

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