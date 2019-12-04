HABER

Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:16 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sanatçı Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA) ÜNLÜ sanatçı Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti. Taner Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Tarkan törene katılmadı.
Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Türkiye-Balkan sınırları beyaza büründüTürkiye-Balkan sınırları beyaza büründü
Arkadaşlarının güveninin kötüye kullandılarArkadaşlarının güveninin kötüye kullandılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Ceren Özdemir'den geriye bu fotoğraflar kaldı!

Ölümünden bir saat önce! Geriye bu fotoğraflar kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.