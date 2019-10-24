Tarkan’ın kuzeni cezaevinden firar etti

Esenyurt’ta iş yeri yakılan ve silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada maktül Ercan Gönülkırmaz’ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanıklar katılmadı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Cüneyt Akdeniz, UYAP sisteminden yapılan kontrolde Tarkan’ın kuzeni ve davanın sanıklarından olan Servet Tevetoğlu’nun başka bir suçtan hükümlüyken Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumunda firar ettiğini söyledi. Söz verilen müşteki avukatları eksikliklerin giderilmesini ve dosyanın karar için incelenmesini talep etti.

Mahkeme sanıklar Nihat Budak ve Turgay Tokur’un haklarında çıkartılan yakalama emirlerinin beklenmesine, sanık Servet Tevetoğlu’nun hakkındaki adli kontrol tedbirlerini yerine getirip getirilmediği konusunda Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.