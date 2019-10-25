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Tarkan’ın kuzeni hakkında yakalama emri çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında yakalama kararı çıktı.

Esenyurt’ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında yakalama kararı çıktı. Tevetoğlu’nun 250 bin TL tutarındaki kefaleti ödemeden başka suçtan hükümlü olduğu açık cezaevinden firar ettiği öğrenilmişti.
Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin 6 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından yargılanan Servet Tevetoğlu’nun 8 Temmuz 2019’da kefalet ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini aktardı. Mahkeme Servet Tevetoğlu’nun 250 bin TL tutarındaki kefaleti ödemesi için 23 Ekim 2019 tarihine kadar süre verildiğini ancak bunun yerine getirilmediğini de açıkladı. Mahkeme başka suçtan hükümlü olan Tevetoğlu’nun açık cezaevinden firari olduğunu belirterek tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunulması için ise 7 günlük süre verildi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017’de Esenyurt’ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik’e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz’a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz’ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıkların 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktule ateş ettiği, Servet Tevetoğlu’nun ise iş yerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. İddianamede, 6 sanık hakkında ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeniyle 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

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