Tarkan’ın kuzeni hakkında yakalama emri çıkarıldı

Esenyurt’ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında yakalama kararı çıktı. Tevetoğlu’nun 250 bin TL tutarındaki kefaleti ödemeden başka suçtan hükümlü olduğu açık cezaevinden firar ettiği öğrenilmişti.

Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin 6 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından yargılanan Servet Tevetoğlu’nun 8 Temmuz 2019’da kefalet ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini aktardı. Mahkeme Servet Tevetoğlu’nun 250 bin TL tutarındaki kefaleti ödemesi için 23 Ekim 2019 tarihine kadar süre verildiğini ancak bunun yerine getirilmediğini de açıkladı. Mahkeme başka suçtan hükümlü olan Tevetoğlu’nun açık cezaevinden firari olduğunu belirterek tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunulması için ise 7 günlük süre verildi.