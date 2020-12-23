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Tarla bekçisinin acı sonu

23.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Adana’da marul tarlasında bekçilik yapan 66 yaşındaki adam naylon brandalı kulübede ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da marul tarlasında bekçilik yapan 66 yaşındaki adam naylon brandalı kulübede ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Marul toplamaya gelen İsmail Aşkın sabah tarlada bekçilik yapan ve naylon brandalı kulübede kalan 66 yaşındaki Ramazan Kayaalp ile görüştü. Aşkın daha sonra marul toplamaya başladı. Ancak saat 10.00 sıralarında bekçinin yanına gittiğinde hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme başlattı.
Kayaalp’in vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.
Yapılan ilk incelemenin ardından Kayaalp’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kayaalp’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.
İsmail Aşkın ise sabah konuştuğu bekçinin daha sonra hareketsiz yattığını görünce şoke olduğunu söyledi.

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