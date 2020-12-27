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Tarla fareleri yine iş başında

27.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde tarlaları sulamak için kullanılan makinaları çalmak isteyen 4 kişi, arazi sahibini görünce kaçarak gözden kayboldu.Olay, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Drazali Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın İznik ilçesinde tarlaları sulamak için kullanılan makinaları çalmak isteyen 4 kişi, arazi sahibini görünce kaçarak gözden kayboldu.
Olay, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Drazali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ağaçlarını sulamak için kullanılan sondaj makinalarını çalmak isteyen 4 şüpheli tarlaya geldi. Tarla sahibi Erdal H., durumu fark ederek polise bildirdi. Erdal H.’yi fark eden 4 şüpheli biranda kaçmaya başladı. Tarla sahibi peşlerinden giderken, yaklaşık 1 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliler gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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