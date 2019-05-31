Tarla kavgasındaki ölü sayı 4'e yükseldi

Ali KADI/NİĞDE (DHA) - NİĞDE'nin Bor ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mediha Doğan (84), tedavi gördüğü hastanade hayatını kaybetti. Doğan'ın ölümünün ardından olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Olay, Bayat köyü meydanında yaşandı. İki aile arasındaki tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç öldü, Mediha Doğan'ın da bulunduğu 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Doğan, yaşama ancak bir gün tutunabildi. Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayetlerde kullanıldığı düşünülen 8 silahın ele geçirildiği, 30 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

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