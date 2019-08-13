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Tarla sularken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Burdur'da tarla sularken aniden fenalaşarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Burdur'da bir kişi, tarlasını sularken fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Gökçebağ köyünde Bahattin Ot (57), eşiyle tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı. Durumu fark eden eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ot'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli görülmesi üzerine nöbetçi savcı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot'un cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur şüpheli ölüm

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