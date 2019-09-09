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Tarla sürerken devrilen traktörün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 22:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tarla sürdüğü esnada şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Gölkaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde meydana geldi.

Tarla sürerken devrilen traktörün altında can verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tarla sürdüğü esnada şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Gölkaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Ali Yağar (65) kendisine ait tarlayı pulluk takılı traktörüyle sürdüğü esnada, tarla kenarında bulunan 3 metrelik şarampole devrilen aracının altında kaldı.
Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Yağar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yağar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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