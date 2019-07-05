Tarla yangınında çiftçilerin 2 yıllık emeği kül oldu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından saatler süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Çıkan yangında ekili alanlar kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Süksün Mahallesi’nde bulunan buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürme çalışmasına başlarken, köylüler de traktörlerle yangına müdahale etti. Çıkan yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, buğday ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi.

Yangını söndürme çalışmasına katılan bir vatandaş, “2 buçuk 3 saat önce haber alındı, köy halkı haberdar edildi. Sağ olsun köy halkımız işbirliği içerisinde yangını söndürmeye çalıştı. Traktörleriyle, iş makineleriyle ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Şuanda hemen hemen kontrol altına alınmaya başlandı. Köy halkı olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kaybımız büyük, ekili alanlardı buralar, buğday tarlalarıydı. Tam hasat zamanı, köy halkının emeği zayi oldu. Yetkililerin vatandaşımızın zayiatını biraz olsun gidermeye çalışması lazım. Maddi ve manevi olarak halkımızın yanında olması lazım. Çünkü hasar gören yer az bir alan değil. Devletimizi ve yetkililerimizi halkımızın yanında görmek isteriz tabi ki” dedi.