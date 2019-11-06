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Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabeyinin tabancayla vurduğu Veli U.

Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabeyinin tabancayla vurduğu Veli U. (47) yaralandı. Jandarma, kaçan ağabeyi arıyor.
Olay, saat 08.00 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Sarıcavur mevkisinde meydana geldi. Veli U., tarlada temizlik yaptığı sırada ağabeyi M.U. yanına geldi. İddiaya göre temizlik yapılan tarla nedeniyle Veli U. ve ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.U. yanındaki tabancayla Veli U.'ya bir el ateş ederek kasığından yaraladı. M.U. kaçarken, yaralı Veli U. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Veli U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri M.U.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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