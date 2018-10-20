(ÖZEL) - TARLABAŞI'NDA GÜVEN TİMLERİNDEN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

- UYUŞTURUCUYU KANALİZASYONDAN ÇIKARDILAR

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Tarlabaşı'nda sabaha karşı daha önce belirledikleri adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, uyuşturucuyu tuvalete attı.

* Bunun üzerine sokaktaki kanalizasyon kapağını açarak aşağı inen polis ekibi şüphelinin attığı uyuşturucuları tek tek topladı.

* Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır çok sayıda "taş kokain" diye tabir edilen uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı'nda daha önce belirledikleri bir adresi fiziki takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 1 hafta izledikleri adrese dün gece sabaha karşı operasyon düzenledi. Beyoğlu, Çukur Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binaya giren güven timlerine itfaiye ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü. Binanın kapısını kıran polis ekipleri içeriye girerek tüm katlarda tek tek arama yaptı. Polis ekipleri çatıda da arama yaptı.