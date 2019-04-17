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TARLABAŞI'NDA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN KİŞİYE OTOMOBİLİN ÇARPMASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Haber: Hakan KAYA- Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan kişi, otomobilin camına çarparak yere düştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Taksim istikametine seyir halinde olan bir otomobil, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek için yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kişi otomobilin ön camına çarparak yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Kırmızı ışıkta geçen yayalar
-Bir yayanın aniden yola atlaması
-Yayaya otomobilin çarpması ve yayanın havada takla atarak yere düşmesi

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