Tarlabaşı'nda Kırmızı Işıkta Geçen Kişiye Otomobilin Çarpması Kamerada (ÖZEL)

Haber: Hakan KAYA- Kamera: İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan kişi, otomobilin camına çarparak yere düştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Taksim istikametine seyir halinde olan bir otomobil, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek için yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kişi otomobilin ön camına çarparak yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

