Tarlabaşı'nda otelde yangın (1)

Zeki G\u00dcNAL\/\u0130STANBUL, (DHA)TARLABA\u015eI'nda bulunan bir otelde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci kat\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtilen yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNER\u0130ngiliz ajan\u0131n \u00e7antas\u0131ndan \u0130stanbul foto\u011fraflar\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131!\u00c7at\u0131larda olu\u015fan buz sark\u0131tlar\u0131n\u0131 temizledilerDEA\u015e \u015f\u00fcphelilerinin evinden \u00f6rg\u00fctsel foto\u011fraflar \u00e7\u0131kt\u0131
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