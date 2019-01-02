Tarlabaşı'nda otelde yangın (1)

Zeki G\u00dcNAL\/\u0130STANBUL, (DHA)TARLABA\u015eI'nda bulunan bir otelde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci kat\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtilen yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor.PARTNERT\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel 10 kad\u0131n\u0131Y\u0131lba\u015f\u0131 gecesi, silahl\u0131 kavgaya kar\u0131\u015fan 5 \u015f\u00fcpheli adliyedeTekirda\u011f'da korkutan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Deniz turuncuya b\u00fcr\u00fcnd\u00fc
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