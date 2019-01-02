Tarlabaşı'nda otelde yangın (3)

Zeki G\u00dcNAL\/\u0130STANBUL, (DHA)TARLABA\u015eI'nda bulunan bir otelde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci kat\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtilen yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor.PARTNERG\u00f6r\u00fcnce Size \u00c7ok Acayip Duygular Ya\u015fatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Foto\u011frafGenci d\u00f6ven 3 arkada\u015f, ters kelep\u00e7e yap\u0131larak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131Y\u0131lba\u015f\u0131 gecesi, silahl\u0131 kavgaya kar\u0131\u015fan 5 \u015f\u00fcpheli adliyede
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