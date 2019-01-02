HABER

Tarlabaşı'nda otelde yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 15:52 | Son Güncelleme

TARLABAŞI'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)TARLABAŞI'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Genci döven 3 arkadaş, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındıGenci döven 3 arkadaş, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı
Yılbaşı gecesi, silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyedeYılbaşı gecesi, silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

İkinci bebeklerine böyle hamile kalmış!

İkinci bebeklerine böyle hamile kalmış!

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Üçüz bebekler yalnızca 1 gün hayatta kalabildi... Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Onu bu hale öz babası getirdi

Onu bu hale öz babası getirdi

Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

2015 yılında başlatılmıştı! Haydarpaşa Garı'nın çatı restorasyonu tamamlandı

110 yıldır ayakta! Aslına uygun olarak yenileniyor

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden 70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.