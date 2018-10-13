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TARLABAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:18 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir işyerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir işyerinde yangın çıktı. Yangına vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Yangına müdahale
-Genel ve detaylar

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